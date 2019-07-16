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Fenerbahçe'nin asıl bombası ortaya çıktı! Transfer tarihi de belli... Son dakika haberleri
Fenerbahçe asıl bombasını sona saklamış... Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamlesini yapmak için Premier Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesini bekliyor... Yönetim 8 Ağustos'a kadar Chelsea'de kalması halinde ünlü yıldızı kiralamak için düğmeye basacak. İşte Süper Lig'i sallayacak o yıldız ve transfer ayrıntıları...
16 Temmuz 2019 Salı 10:32
Güncelleme: 16.07.2019 10:33
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Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor...
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kabus gibi bir dönem geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli'nin işbirliği içerisindeki çalışmaları meyvelerini verirken son dakika transfer haberlerini de beraberinde getirdi.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden sarı-lacivertli kurmaylar bir transferin daha sonuna geldiği ortaya çıktı.
İşte sarı- lacivertli kulübün son dakika transfer gelişmeleri...
Yeni sezonda büyük ses getirecek kadronun temellerini adım adım atan Fenerbahçe asıl bombayı Ağustos ayına saklıyor...