Fenerbahçe'nin asıl bombası ortaya çıktı! Transfer tarihi de belli... Son dakika haberleri

Fenerbahçe asıl bombasını sona saklamış... Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamlesini yapmak için Premier Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesini bekliyor... Yönetim 8 Ağustos'a kadar Chelsea'de kalması halinde ünlü yıldızı kiralamak için düğmeye basacak. İşte Süper Lig'i sallayacak o yıldız ve transfer ayrıntıları...