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12 Temmuz 2019, Cuma
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'den sözleri

Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri

ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli defans oyuncusu geleceğine dair önemli sözler sarf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan , Slovakya basınına açıklamalarda bulundu.

Kişisel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren deneyimli defans oyuncusu, "İlk kez takım arkadaşlarım olmadan yeni sezon hazırlıkları yapıyorum" dedi. Geleceğine dair de konuşan Slovak yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklifler var ama yeni takımımı seçme konusunda acele etmiyorum. Bazı kriterlerim var ve sabırlı davranmak zorundayım. Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers'la menajerim görüşmeler yaptı. Ancak şu an için daha fazla bir şey söyleyemem."

FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI

Skrtel'in menajeri Karol Csonto ise yaptığı açıklamada, "Belki belki de başka bir kulüp... Neler olacağını ileride göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.07.2019
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