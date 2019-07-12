Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan Martin Skrtel ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli defans oyuncusu geleceğine dair önemli sözler sarf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Martin Skrtel, Slovakya basınına açıklamalarda bulundu.
Kişisel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren deneyimli defans oyuncusu, "İlk kez takım arkadaşlarım olmadan yeni sezon hazırlıkları yapıyorum" dedi. Geleceğine dair de konuşan Slovak yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teklifler var ama yeni takımımı seçme konusunda acele etmiyorum. Bazı kriterlerim var ve sabırlı davranmak zorundayım. Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers'la menajerim görüşmeler yaptı. Ancak şu an için daha fazla bir şey söyleyemem."
FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI
Skrtel'in menajeri Karol Csonto ise yaptığı açıklamada, "Belki Fenerbahçe belki de başka bir kulüp... Neler olacağını ileride göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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