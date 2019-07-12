Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Garry Rodrigues'e İstanbul'a getiren saı-lacivertliler dünya yıldızı ile de görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

12 Temmuz 2019 Cuma 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





