Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Garry Rodrigues'e İstanbul'a getiren saı-lacivertliler dünya yıldızı ile de görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...
12 Temmuz 2019 Cuma 09:03
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor.
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Ersun Yanal ile gelecek sezon şampiyonluğa yürümeyi hedefleyen Kanarya, Garry Rodrigues'ten sonra dünya yıldızı ile temasa geçti.
Sarı-lacivertli yönetim oyuncu ile maaş konusunda pazarlıklara başladı. İşte ayrıntılar...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla Alman yıldız Sami Khedira önerildi. Oyuncuyla pazarlıklar başladı.