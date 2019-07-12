Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başladı. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Garry Rodrigues transferi ile bombayı patlatan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 3 isim için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...
12 Temmuz 2019 Cuma 07:53
Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı.

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Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Sarı-laciverliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...


Son olarak Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, yeni bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Ersun Yanal, şampiyonluk için çok kritik gördüğü 3 futbolcunun kadroya katılması talimatını verdi.

Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Bunun üzerine sarı-lacivertli kurmaylar yeni bir transfer harekatıına başladı.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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