Fenerbahçe'den 3 transfer! 2'si Başakşehir'den...

Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başladı. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Garry Rodrigues transferi ile bombayı patlatan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 3 isim için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...
12 Temmuz 2019 Cuma 07:53
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Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı.
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Sarı-laciverliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Son olarak Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, yeni bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Ersun Yanal, şampiyonluk için çok kritik gördüğü 3 futbolcunun kadroya katılması talimatını verdi.
Bunun üzerine sarı-lacivertli kurmaylar yeni bir transfer harekatıına başladı.