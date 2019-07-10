Fenerbahçe'de Yanal'ın en büyük destekçisi Kaptan Emre olacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de Yanal'ın en büyük destekçisi Kaptan Emre olacak

Fenerbahçe'de Yanal'ın en büyük destekçisi Kaptan Emre olacak

'nin transfer döneminde 4 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı hem saha içinde hem saha dışında 'ın en büyük destekçisi olacak.

Kaptan olarak tekrardan sarı-lacivertli ekibe dahil olan tecrübeli futbolcu, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda büyük önem taşıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 'nin kariyerindeki önemine değinen Emre, futbolu sarı-lacivertli formayla bırakmak istediğini de birçok kez ifade etmişti. Fenerbahçe formasından ayrı kaldığı dönemde de taraftarlarla arasında güçlü bir bağ ve güven olan Belözoğlu, tecrübelerini takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek.

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'ın hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de ortaya koyacağı performansı anlamında Emre'ye güveni tam.

da bu anlamda hem saha içi hem de saha dışında Ersun Yanal'ın en büyük destekçisi olacak. Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak Belözoğlu'nu taraftarlar da sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-lacivertli formayla ile daha önce önemli başarılar yakalayan deneyimli oyuncunun yeni sezonda da aynı başarıların yakalanmasında takım içindeki 'itici güç' olması bekleniyor.

  1. 10.07.2019
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