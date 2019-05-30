Rafinha harekatı – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Rafinha harekatı

Rafinha harekatı

Yönetim, sambacı için Barça ile masaya oturuyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvayan , Rafinha için ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Başkan 'un, bonservisi 25 milyon euro olan 26 yaşındaki orta sahayı, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi. 5 yıldır Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız, bu sezon yalnızca 5 kez ilk 11'de şans buldu ve 1 gol attı. İspanyol basını, Barcelona'nın Rafinha ile yollarını ayıracağını belirtiyor.
  1. 30.5.2019
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