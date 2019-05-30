Fenerbahçe Alberto Moreno'yu istiyor
İsmail Köybaşı ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Liverpool’la sözleşmesi biten İspanyol sol bek Moreno’yu listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol futbolcunun alternatifi ise Arsenal’dan ayrılan vatandaşı Monreal
PLASE MONREAL
Takvim'de yer alab habere göre; Fenerbahçe Moreno'dan sonuç alaması halinde bir başka İspanyol sol bek Monreal'e imza attırmaya çalışacak. Arsenal'le sözleşmesi biten Monreal'in de bonservis sorunu bulunmuyor.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 09:38
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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