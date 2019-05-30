Fenerbahçe Alberto Moreno'yu istiyor
30 Mayıs 2019, Perşembe
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'yu istiyor

Fenerbahçe Alberto Moreno'yu istiyor

İsmail Köybaşı ile yollarını ayıracak olan , ’la sözleşmesi biten İspanyol sol bek Moreno’yu listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol futbolcunun alternatifi ise ’dan ayrılan vatandaşı

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten İsmail Köybaşı ile devam etmeme kararı alan Sarı- Lacivertliler'in gündeminde iki İspanyol yıldız Alberto Moreno ve Nacho Monreal yer alıyor. 'nin sol bek mevkisi için ilk tercihi ise 'la sözleymesi biten Moreno. İngiltere'de önemli bağlantıları olan sportif direktör Comolli'nin kısa süre içerisinde Moreno ile temasa geçmesi bekleniyor.

PLASE MONREAL
Takvim'de yer alab habere göre; Fenerbahçe Moreno'dan sonuç alaması halinde bir başka İspanyol sol bek Monreal'e imza attırmaya çalışacak. 'le sözleşmesi biten 'in de bonservis sorunu bulunmuyor.

  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 09:38
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