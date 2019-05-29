Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı

Arsenal ile Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım taraftarı stada giderken, bir Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00 Güncelleme: 29.05.2019 22:20
Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı

Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi öncesi taraftarlar maçın havasına girerken, Bakü Olimpiyat Stadı önünde ilginç bir pankart dikkati çekti.

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Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı

Fenerbahçe formalı bir taraftar, tarihi finalin oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na giderken elindeki pankartta 'Mesut Özil Fener'e' yazıyordu.

Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı

İşte Bakü'den özel kareler...

Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı
Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı
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