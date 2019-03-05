Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesi Roberto Soldado oldu. Islam Slimani'yi gözden çıkaran Ersun Yanal, Soldado'yu takımda tutmayı hedefliyor.
Fenerbahçe yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.
FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR
Takvim'in haberine göre; Fener yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil. Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.
- 05.03.2019
- Güncelleme: 05.03.2019 08:37
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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