Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
05 Mart 2019, Salı
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'den Roberto 'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan 'nin ilk hamlesi Roberto oldu. Islam Slimani'yi gözden çıkaran , Soldado'yu takımda tutmayı hedefliyor.

yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan , kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR
Takvim'in haberine göre; Fener yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil. Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.

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  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 08:37
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