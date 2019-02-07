Karaman ile Yanal 18. kez karşılaşacak
07 Şubat 2019, Perşembe
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Karaman ile Yanal 18. kez karşılaşacak

Karaman ile Yanal 18. kez karşılaşacak

'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor ile , Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor ile , Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele kadar iki takımın başında bulunan teknik direktörler arasındaki çekişme de önem arzediyor. Sarı Kırmızılı takımın başında bulunan ile Fenerbahçe'nin başında bulunan , bugüne kadar birbirlerine 17 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 beraberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Hikmet Karaman galibiyet aldı.

Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'u 1-0, 'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki 'u 2-0, Kocaelispor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'nü 4-0 ve yine Ersun Yanal yönetimindeki Denizlispor'u ile 3-2 yenmişti.

İki arasında oynanan 17 maçta Hikmet Karaman'ın takımları 21 gol artarken Ersun Yanal takımları ise 32 gol kaydetti. İşte iki teknik direktörün birbirine rakip olduğu maçlar ve skorları:
(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) 0-1
(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 2-2
(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-2
(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 3-2
(E.Y.) Fenerbahçe - (H.K.) Erciyesspor 2-1
(H.K.) - (E.Y.) Eskişehirspor 0-0
(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) 4-0
(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 0-2
(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) 2-1
(E.Y.) Manisaspor - (H.K.) Ankaragücü 0-1
(E.Y.) - (H.K.) Ç.Rizespor 1-0
(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Gençlerbirliği 1-3
(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-4
(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Kocaelispor 2-0
(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-0
(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Adanaspor 4-0
(H.K.) Adanaspor - (E.Y.) Denizlispor 3-2

  1. 7.2.2019 10:17
  2. Güncelleme: 7.2.2019 10:54
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