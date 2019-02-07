Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı krizi! Yönetim sildi Yanal yazdı...
Tolgay Arslan transferinde takas teklifini kabul etmeyen Şener Özbayraklı yönetim etkisiyle 28 kişilik kadroya alınmadı. Ancak Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine yeniden kadroya dahil edildi. İşte Şener Özbayraklı krizinin perde arkası...
7 Şubat 2019 Perşembe, 09:46:55
Güncelleme: 10:15:21
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Şener Özbayraklı'nın yılan hikayesine dönen akıbeti Göztepe maçına yansımış... Tolgay Arslan transferinde Fenerbahçe'nin takasta kullanmak istediği tecrübeli sağ bek, Siyah-Beyazlılar'a gitmek istemedi.
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Şenol Güneş'in çok istediği Şener, Galatasaray'la anlaşma sağladı. Ancak yönetim onun bu tercihini onaylamadı. Tolgay Arslan transferi ise son anlara sarktı.
Şener'in bu tavrından hoşnut olmayan Fenerbahçe yönetimi, onun 28 kişilik listede olmasını istemedi. Ancak Yanal ona ihtiyaç duydu.
ISLA'DAN BAŞKA SEÇENEK YOKTU
Ersun Yanal'ın gelişiyle sağ bekte patlama yapan Şilili Isla, hocanın ilk tercihi oldu.
Akşam'ın haberine göre; Yanal, o bölgede bir problem durumunda işi garantiye alıp geri kalan dönemde Şener'in kadroda olmasını istedi.