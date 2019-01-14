Erdoğan’dan Lefter paylaşımı
Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter'i, ölüm yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da unutmadı.
Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter'i, ölüm yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da unutmadı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Ordinaryus Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıldönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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