Erdoğan’dan Lefter paylaşımı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Erdoğan’dan Lefter paylaşımı

Erdoğan’dan Lefter paylaşımı

'nin efsanesi Lefter'i, Başkan da unutmadı.

'nin efsanesi Lefter'i, Başkan da unutmadı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Ordinaryus 'i vefatının 7. yıldönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

  1. 14.1.2019
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