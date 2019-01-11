Kadlec Fenerbahçe kampını ziyaret etti
Fenerbahçe'nin Çekyalı eski futbolcusu Michal Kadlec, sarı-lacivertlilerin Antalya kampını ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve Antalya'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Ziyarette FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
Kadlec, kendisinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etti.
- 11.1.2019 15:04
- Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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Goller attıkça özgüven artar
Toplam 4
Yorum
ozi larin 5 para etmez bir oyuncuymuş daha nekadar şans verilebilirdiki
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Yunus reddetti
Toplam 2
Yorum
aslan çok pişman olacaksın. yunus mallı fb de daha çok para kazanırdın.
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Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
Toplam 1
Yorum
KONYALI GS MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDIYORLAR
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