Kadlec Fenerbahçe kampını ziyaret etti
11 Ocak 2019, Cuma
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Kadlec kampını ziyaret etti

Kadlec Fenerbahçe kampını ziyaret etti

'nin Çekyalı eski futbolcusu , sarı-lacivertlilerin kampını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çekya ekibi Slovacko'da forma giyen ve 'da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Ziyarette FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kadlec, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. 'de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kadlec, kendisinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etti.

  1. 11.1.2019 15:04
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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