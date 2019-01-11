Ersun Yanaldan iki farklı 11!

Ersun Yanal'dan iki farklı 11!

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal sarı-lacivertlilerden iki farklı 11 çıkardı. Yanal futbolcuların performanslarına göre ideal 11'inde değişime gidecek. İşte tecrübeli teknik adamın aklındaki iki farklı kadro...

11 Ocak 2019 Cuma, 12:24:39 Güncelleme: 12:39:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





