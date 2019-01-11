Ersun Yanaldan iki farklı 11! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan iki farklı 11!

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal sarı-lacivertlilerden iki farklı 11 çıkardı. Yanal futbolcuların performanslarına göre ideal 11'inde değişime gidecek. İşte tecrübeli teknik adamın aklındaki iki farklı kadro...
11 Ocak 2019 Cuma, 12:24:39 Güncelleme: 12:39:42
Ersun Yanaldan iki farklı 11!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.

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Ersun Yanaldan iki farklı 11!

Genel olarak basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla tek tek ilgileniyor.

Ersun Yanaldan iki farklı 11!

ÖNCELİK TAKIM OLMA DUYGUSU

Ersun Yanal'ın ikinci yarı öncesinde önem verdiği konulardan birisi takım olmak...

Ersun Yanaldan iki farklı 11!

Tecrübeli antrenör gelmeden öncede sarı-lacivertli futbolcular arasında sorun olmasa da, Ersun hocanın gelmesiyle birlikte takımdaki hava bir anda değişti.

Ersun Yanaldan iki farklı 11!

Sarı-Lacivertli futbolcular antrenmanlardaki keyifli görüntüleriyle dikkat çekerken, ikinci yarı öncesinde takıma büyük moral geldi.

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