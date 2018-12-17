MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleden sarı lacivertli ekip 2-2'lik skorla sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri Ayew ve Skrtel'den gelirken BB Erzurumspor'un golleri ise Emrah Başsan ve Lennart Thy'den geldi. Bu skorla, Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ilk maçından üç puanla ayrılmadı.



Bu sonuçlar her iki takım da puanını 15'e çıkardı.



FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA DÜŞEN TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftar Soner Ergen ağır yaralandı.



Soner Ergen, müsabakanın başlarında Maraton tribününden merdiven boşluğuna düştü. Olayı gören taraftarların ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri Ergen'e müdahale ederken, sarı lacivertli taraftar stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Soner Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.

676 GÜN SONRA RESMİ MAÇ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.

Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.

ERSUN YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı.

Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

YANAL'IN İLK SINAVI DOĞUM GÜNÜNDE

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi.

Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, kendisi için iki özel olayı aynı gün yaşadı.



TARAFTARLARDAN YANAL'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Ersun Yanal'ın sahaya çıkmasıyla tribünler, tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" diye bağırdı.Taraftarın sevgisini karşılıksız bırakmayan Ersun Yanal, tribünleri, saha kenarına gelerek alkışladı.



FENERBAHÇE, 2'Sİ KALECİ 7 YEDEKLE SAHADA

Fenerbahçe, 2'si kaleci olmak üzere 7 yedek oyuncuyla sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması yedek kulübesini zayıflattı.

Fenerbahçe'de cezalı oyuncular Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlığı bulunan futbolcular Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, Alper Potuk ve Michael Frey maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Erten Ersu ile İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yassine Benzia oturdu.

ERZURUMSPOR TARAFTARLARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldurdu.

Maç öncesi takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen Erzurumlu futbolseverler, renkli görüntüler oluşturdu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Ayew'in savunmanın arkasına attığı yüksek pasta Egemen'den seken top Slimani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Isla'nın pasında topla buluşan Valbuena, rakibini geçip son çizgiden Slimani'ye çıkardı. Bu futbolcu sert vurdu ancak yandan dışarı gönderdi.

18. dakikada Eljif'in derin pasında son çizgiye inen Isla bekletmeden arka direğe ortaladı. 2 rakibinin ortasından iyi yükselen Ayew, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına gelen Valbuena ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici, Slimani'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına aşırttı. Valbuena'nın gelişine sert şutunda kaleci Sehic 2 hamlede topa sahip oldu.



48'inci dakikada Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

53'üncü dakikada Slimani'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı tekrar Slimani'ye gönderdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Slimani'nin şutu yandan auta çıktı.

57'nci dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Ekici'nin sert şutu yandan auta gitti.

63'üncü dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eljif'in vuruşunda top auta çıktı.

69'uncu dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70'inci dakikada Eljif'in ara pasında topla buluşan Ayew, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Ayew'in yerden vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

83'üncü dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Eljif'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Eljif, dönen topa bir kez daha şut çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xxx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Eljif Elmas xxx, Ayew xxx, Mehmet Ekici xxx, Valbuena xxx, Slimani xx

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BB Erzurumspor: Sehic x, Tolga xx, Egemen x, Lokman x, Schwechlen xx, Kone x, Scuk x, Erhan x, Taylan x, Özer x, Sunu x

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Emrah, Auremir, İbrahim, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Lokman (BB Erzurumspor)