En ağır cezayı almalılar – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    En ağır cezayı almalılar

    En ağır cezayı almalılar

    Gençlik ve , derbideki olaylar hakkında “En ağır cezalar için takipçi olacağız” dedi. Sporseverlerin şiddetten bıktığını söyledi

    Gençlik ve Dr. da olaylı derbi için açıklamalar yaptı. Bu tür olayların son bulması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu "Sporda şiddetin son bulması için yıllardır çalışmalar düzenliyor, kamuoyuna, taraftarlara telkinde bulunuyor, şiddetin son bulması için herkesten elini taşın altına koymasını talep ediyoruz. Verilecek en ağır cezalar için takipçi olacağız. Tüm sporseverler yıllardır sahalarda gördüğümüz bu şiddet sarmalından muzdarip ve artık yorulmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.

    FUTBOLCULAR ÖRNEK OLMALI
    Kasapoğlu ayrıca futbolcuların daha duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizerek, "Tüm kamuoyuna gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek teşkil etmesi gereken sporcularımızın bu şiddet ortamını körüklemesi sporda şiddete karşı yapılan tüm çalışmaları anlamsız kılıyor" diye konuştu.
    1. 6.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En ağır cezayı almalılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN