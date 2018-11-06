En ağır cezayı almalılar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, derbideki olaylar hakkında “En ağır cezalar için takipçi olacağız” dedi. Sporseverlerin şiddetten bıktığını söyledi
FUTBOLCULAR ÖRNEK OLMALI
Kasapoğlu ayrıca futbolcuların daha duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizerek, "Tüm kamuoyuna gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek teşkil etmesi gereken sporcularımızın bu şiddet ortamını körüklemesi sporda şiddete karşı yapılan tüm çalışmaları anlamsız kılıyor" diye konuştu.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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