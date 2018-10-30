Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 30.10.2018 14:10
- Güncelleme: 30.10.2018 15:07
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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