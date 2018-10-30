Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'de derbi hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de derbi hazırlıkları sürüyor

    , 'in 11'inci haftasında ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Erwin Koeman yönetiminde 'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

    Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 30.10.2018 14:10
    2. Güncelleme: 30.10.2018 15:07
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