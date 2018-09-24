Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Sezonun ilk derbisinde kazanan çıkmadı. 40. dakikada Ryan Babel'in harika golüne, 71. dakikada Andre Ayew yanıt verdi ve zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç sonunda Caner Erkin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Taraftarının da desteğiyle rakibi üzerinde baskı kuran Fenerbahçe aradığı golü bulamadı. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş oyunda dengeyi kurdu.
BABEL'DEN HARİKA GOL!
40. dakikada orta sahada sağ kanatta Ricardo Quaresma'nın kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Pepe'nin gönderdiği uzun pasta, Roman Neustadter'den seken topu önünde bulan Ryan Babel, ceza sahası dışından dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sol köşede direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Beşiktaş bu güzel golle Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçti.
İlk yarı Kara Kartal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu.
AYEW ATTI, EŞİTLİK GELDİ!
71. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Andre Ayew'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe derbide eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirmek için çaba harcadı ancak skor değişmedi. Sezonun ilk derbisinde kazanan çıkmadı. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7 yaptı ve 13. sırada kaldı. Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer aldı.
CANER ERKİN, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
DERBİ MAÇTA YİNE KIRMIZI KART
İki takım arasındaki derbi maçta yine kırmızı kart çıktı. Geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin oyuncuları, bu derbilerde toplam 9 kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu sezon oynanan ilk derbi mücadelesinde ise Caner Erkin, kırmızı kart gördü.
FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Beşiktaş, derbi maçta aldığı sonuçla 6. haftadaki fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu ve Medipol Başakşehir'in Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı 6. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bir puan alabildi. Bu sezon ilk kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 11'e çıkararak 4. sırada kaldı.
DEPLASMANDA PUAN KAYBI SÜRDÜ
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üst üste ikinci kez puan kaybetti. Ligin 4. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 6. haftadaki derbi maçını da aynı skorla tamamladı. Beşiktaş, dış sahadaki 2 karşılaşmada 4 puan yitirdi.
RYAN BABEL, KADIKÖY'DE GOLÜNÜ YİNE ATTI
Derbi maça forvet hattında başlayan ve Beşiktaş'ı 40. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı'ndaki derbi maçını yine boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019'daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4'ünü son 4 karşılaşmada attı.
- 24.9.2018 22:55
- Güncelleme: 25.9.2018 00:14
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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