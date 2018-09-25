beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Soldadı hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.