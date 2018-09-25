Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı... – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı...

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı...

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan Tümer Metin, sarı-lacivertli oyuncu Roberto 'nun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta transferin açıklanacağını ifade etti.

    beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Soldadı hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

    Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.

    1. 24.9.2018 20:30
    2. Güncelleme: 25.9.2018 02:09
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