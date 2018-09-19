Hepimiz kardeşiz – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Hepimiz kardeşiz

    Hepimiz kardeşiz

    Fenerbahçe Başkanı , ve G.Saray’ın divan kurulu başkanlarını yemekte ağırladı. Üç başkan da ‘kardeşlik’ mesajları verdi

    Üç Büyükler'in başkanları, 'nde bir araya geldi. Yemekli buluşmada dostluk rüzgarları esti. Organizasyona ev sahipliği yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı , "Bizler ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz. Camialarımız kardeştir" mesajı verdi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Umarım gelecek nesillere bu dostluğu, arkadaşlığı emanet edebiliriz" dedi. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, "Bu buluşma üç kulübün renklerine gönül verenlere örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

    1. 19.9.2018
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