Hepimiz kardeşiz
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş ve G.Saray’ın divan kurulu başkanlarını yemekte ağırladı. Üç başkan da ‘kardeşlik’ mesajları verdi
Üç Büyükler'in divan kurulu başkanları, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Yemekli buluşmada dostluk rüzgarları esti. Organizasyona ev sahipliği yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bizler ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz. Camialarımız kardeştir" mesajı verdi. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Umarım gelecek nesillere bu dostluğu, arkadaşlığı emanet edebiliriz" dedi. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, "Bu buluşma üç kulübün renklerine gönül verenlere örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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