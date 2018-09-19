Hepimiz kardeşiz

Üç Büyükler'in divan kurulu başkanları, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Yemekli buluşmada dostluk rüzgarları esti. Organizasyona ev sahipliği yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bizler ezeli ve ebedi dost ve rakipleriz. Camialarımız kardeştir" mesajı verdi. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Umarım gelecek nesillere bu dostluğu, arkadaşlığı emanet edebiliriz" dedi. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, "Bu buluşma üç kulübün renklerine gönül verenlere örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.