Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, sosyal medya hesabı Twitter'dan görevinden ayrıldığını açıkladı. Mete, "6 yıl boyunca hayatımın her günü ofise eşsiz bir gurur ve sorumluluk duygusuyla gittim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Artık tribünde olma zamanı. Başkan Ali Koç ve yönetimin ayağına taş değmesin" ifadelerini paylaştı.