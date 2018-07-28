Fenerbahçe'de Necati Mete görevinden ayrıldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de Necati Mete görevinden ayrıldı

    Fenerbahçe'de Necati Mete görevinden ayrıldı

    Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, hesabı Twitter'dan görevinden ayrıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, hesabı Twitter'dan görevinden ayrıldığını açıkladı. Mete, "6 yıl boyunca hayatımın her günü ofise eşsiz bir gurur ve sorumluluk duygusuyla gittim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Artık tribünde olma zamanı. Başkan ve yönetimin ayağına taş değmesin" ifadelerini paylaştı.

    1. 28.7.2018
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