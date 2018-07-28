Fenerbahçe'de Necati Mete görevinden ayrıldı
Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, sosyal medya hesabı Twitter'dan görevinden ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, sosyal medya hesabı Twitter'dan görevinden ayrıldığını açıkladı. Mete, "6 yıl boyunca hayatımın her günü ofise eşsiz bir gurur ve sorumluluk duygusuyla gittim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Artık tribünde olma zamanı. Başkan Ali Koç ve yönetimin ayağına taş değmesin" ifadelerini paylaştı.
- 28.7.2018
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Fenerbahçe'de Necati Mete görevinden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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