Metin Sipahioğlu evlendi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    evlendi

    <a href="/index/metin-sipahioglu?id=670fa39a-5740-4ea5-844f-b3979711745d" class="" rel="tag">Metin Sipahioğlu</a> evlendi
    F.BAHÇE Metin Sipahioğlu, dünyaevine girdi. 'da gerçekleştirilen düğün töreninde Deniz Yurtkuran ile hayatını birleştiren Sipahioğlu'nun yanında; çiftin aileleri, yakınları, çok sayıda davetli ve F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyeleri de oldu. Çiftin nikah şahitliğini Gökhan Sipahioğlu, Güner İşmen, Fethican Erdem ve Selçuk Toğo yaptı. Sipahioğlu çiftine F.Bahçe resmi sitesinden mutluluklar dilendi.
    1. 23.7.2018
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