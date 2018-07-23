Fenerbahçe'den Joel Campbell harekatı! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'den harekatı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/joel-campbell?id=898f766d-a4bf-4c1f-999e-18d7f6d143a5" class="" rel="tag">Joel Campbell</a> harekatı!

    , ’in kanat oyuncusu ’ı kiralamak için girişimlere başlıyor.

    'nin, 'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilendiği öğrenildi. Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, 'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu 'i kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon 'te kiralık olarak forma giyen Kosta Rika'lı futbolcu, 'da 8 maçta forma giyerken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Campbell, 'da düzenlenen 'nda Kosta Rika ile 2 maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu sol ve sağ kanatta oynamasının dışında forvet mevkisinde de görev yapabiliyor.
    1. 23.7.2018 12:57
    2. Güncelleme: 23.7.2018 12:59
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