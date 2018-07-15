Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    resmen 'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    , geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 18’lik futbolcuyu renklerine kattı. Ferdi çok mutlu olduğunu söyledi

    Sarı-lacivertliler kadrosunu genç isimlerle takviye etmeyi sürdürüyor. Berke Özer ve Barış Alıcı'nın ardından da resmen 'de... Kanarya, 'den 1999 doğumlu genç futbolcuyu renklerine bağladı.

    39 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
    Ferdi "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynayacak olmak büyük gurur" dedi. Genç orta saha geçen sezon 39 maçta 8 gol kaydetti. Damien Comolli ise şunları söyledi: "Cocu onu çok istiyordu. Birebir çalıştırıp onu geliştirecektir"

    NİJMEGEN'DEN TEBRİK GELDİ
    NEC Nijmegen, Fenerbahçe'ye giden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için bir veda videosu hazırladı. ekibi, 18 yaşındaki futbolcularına Fenerbahçe'de başarılar diledi.

    COCU: ÇOK POTANSİYELLİ
    Fenerbahçe'nin hocası Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu şu sözlerle övdü: "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kattığımız için mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet edecektir."

    FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
    18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

    FERDİ KADIOĞLU
    UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
    YAŞ: 18
    BOY: 1.74
    SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021
    MEVKİ: ON NUMARA
    YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT
    AYAK: SAĞ
    PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro

    1. 15.7.2018
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