Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Sarı-lacivertliler kadrosunu genç isimlerle takviye etmeyi sürdürüyor. Berke Özer ve Barış Alıcı'nın ardından Ferdi Kadıoğlu da resmen Fenerbahçe'de... Kanarya, NEC Nijmegen'den 1999 doğumlu genç futbolcuyu renklerine bağladı.



39 MAÇTA 8 GOLÜ VAR

Ferdi "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynayacak olmak büyük gurur" dedi. Genç orta saha geçen sezon 39 maçta 8 gol kaydetti. Damien Comolli ise şunları söyledi: "Cocu onu çok istiyordu. Birebir çalıştırıp onu geliştirecektir"



NİJMEGEN'DEN TEBRİK GELDİ

NEC Nijmegen, Fenerbahçe'ye giden oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için bir veda videosu hazırladı. Hollanda ekibi, 18 yaşındaki futbolcularına Fenerbahçe'de başarılar diledi.



COCU: ÇOK POTANSİYELLİ

Fenerbahçe'nin hocası Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu şu sözlerle övdü: "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kattığımız için mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet edecektir."



FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU

UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE

YAŞ: 18

BOY: 1.74

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021

MEVKİ: ON NUMARA

YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT

AYAK: SAĞ

PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro