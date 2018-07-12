Cocu önümüzdeki sezonun Fenerbahçe'sini şekillendirmeye başladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Cocu önümüzdeki sezonun 'sini şekillendirmeye başladı

    Cocu önümüzdeki sezonun <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'sini şekillendirmeye başladı

    'de yeni 'nun futbol anlaşıyında topa sahip olmak önemli bir yer tutuyor.

    'de yeni 'nun futbol anlaşıyında topa sahip olmak önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple geriye dönülen toplarda kalecilerden risk yoksa meşin yuvarlağı oyuna pasla sokması isteniyor. Hollandalı çalıştırıcı, kalecileri de pas antrenmanlarına dahil ediyor. Böylece topla becerilerini yakından izliyor.

    COCU, AATIF'A DESTEK VERDİ
    Kanarya'nın hocası , Aatıf hakkındaki eleştirilere anlam veremedi. Hollandalı teknik adam "Çok yararlı ve etkili bir oyuncu. Oyunun iki yönünde de var. İzlediğim maçlarda olumsuz yönünü görmemiştim, idmanlarda da gayet iyi" diye konuştu. Cocu, Aatıf'a güvendiğini belirtti.

    ALTERNATİFİ GİULİANO
    F.Bahçe'de , forvetlerin olmaması durumunda B Planını hazırladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, böyle bir gelişme yaşanırsa 'forvetsiz sisteme' geçecek. Başta Giuliano olmak üzere Aatıf ve Alper dönüşümlü hücumun en ilerisinde yer alacaklar.

    JOSEF'İN YERİ STOPER
    Sarı-lacivertlilerde stoperlerin hızlı düşünmesini istiyor. Hollandalı hoca idmanlarda farklı oyuncuları bu bölgede denedi. En çok beğendiği isim de Souza oldu. Taktiği çabuk kapan Brezilyalı, stopere transfer gelmezse seneye bu bölgeye devşirilecek.

    GENÇ ELİF ELMAS FORMAYA YAKIN
    'nin genç yeteneği süre sürede 'nun gözüne girdi. Dünkü antrenmanda sakatlığı sebebiyle oynayamayan 19 yaşındaki futbolcu performansıyla yaklaşan sezonda orta sahadaki formalardan birine yakın olduğunu gösterdi.

    1. 12.7.2018
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