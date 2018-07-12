Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun futbol anlaşıyında topa sahip olmak önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple geriye dönülen toplarda kalecilerden risk yoksa meşin yuvarlağı oyuna pasla sokması isteniyor. Hollandalı çalıştırıcı, kalecileri de pas antrenmanlarına dahil ediyor. Böylece topla becerilerini yakından izliyor.



COCU, AATIF'A DESTEK VERDİ

Kanarya'nın hocası Phillip Cocu, Aatıf hakkındaki eleştirilere anlam veremedi. Hollandalı teknik adam "Çok yararlı ve etkili bir oyuncu. Oyunun iki yönünde de var. İzlediğim maçlarda olumsuz yönünü görmemiştim, idmanlarda da gayet iyi" diye konuştu. Cocu, Aatıf'a güvendiğini belirtti.



ALTERNATİFİ GİULİANO

F.Bahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, forvetlerin olmaması durumunda B Planını hazırladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, böyle bir gelişme yaşanırsa 'forvetsiz sisteme' geçecek. Başta Giuliano olmak üzere Aatıf ve Alper dönüşümlü hücumun en ilerisinde yer alacaklar.



JOSEF'İN YERİ STOPER

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu stoperlerin hızlı düşünmesini istiyor. Hollandalı hoca idmanlarda farklı oyuncuları bu bölgede denedi. En çok beğendiği isim Josef de Souza oldu. Taktiği çabuk kapan Brezilyalı, stopere transfer gelmezse seneye bu bölgeye devşirilecek.



GENÇ ELİF ELMAS FORMAYA YAKIN

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Elif Elmas süre sürede Phillip Cocu'nun gözüne girdi. Dünkü antrenmanda sakatlığı sebebiyle oynayamayan 19 yaşındaki futbolcu performansıyla yaklaşan sezonda orta sahadaki formalardan birine yakın olduğunu gösterdi.