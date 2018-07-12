Cocu önümüzdeki sezonun Fenerbahçe'sini şekillendirmeye başladı
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun futbol anlaşıyında topa sahip olmak önemli bir yer tutuyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun futbol anlaşıyında topa sahip olmak önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple geriye dönülen toplarda kalecilerden risk yoksa meşin yuvarlağı oyuna pasla sokması isteniyor. Hollandalı çalıştırıcı, kalecileri de pas antrenmanlarına dahil ediyor. Böylece topla becerilerini yakından izliyor.
COCU, AATIF'A DESTEK VERDİ
Kanarya'nın hocası Phillip Cocu, Aatıf hakkındaki eleştirilere anlam veremedi. Hollandalı teknik adam "Çok yararlı ve etkili bir oyuncu. Oyunun iki yönünde de var. İzlediğim maçlarda olumsuz yönünü görmemiştim, idmanlarda da gayet iyi" diye konuştu. Cocu, Aatıf'a güvendiğini belirtti.
ALTERNATİFİ GİULİANO
F.Bahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, forvetlerin olmaması durumunda B Planını hazırladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, böyle bir gelişme yaşanırsa 'forvetsiz sisteme' geçecek. Başta Giuliano olmak üzere Aatıf ve Alper dönüşümlü hücumun en ilerisinde yer alacaklar.
JOSEF'İN YERİ STOPER
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu stoperlerin hızlı düşünmesini istiyor. Hollandalı hoca idmanlarda farklı oyuncuları bu bölgede denedi. En çok beğendiği isim Josef de Souza oldu. Taktiği çabuk kapan Brezilyalı, stopere transfer gelmezse seneye bu bölgeye devşirilecek.
GENÇ ELİF ELMAS FORMAYA YAKIN
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Elif Elmas süre sürede Phillip Cocu'nun gözüne girdi. Dünkü antrenmanda sakatlığı sebebiyle oynayamayan 19 yaşındaki futbolcu performansıyla yaklaşan sezonda orta sahadaki formalardan birine yakın olduğunu gösterdi.
- 12.7.2018
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Cocu önümüzdeki sezonun Fenerbahçe'sini şekillendirmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.