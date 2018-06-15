Tarihte 13 Obra ile 9 – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Tarihte 13 ile 9

    Tarihte 13 <a href="/index/obra?id=ec4a6e78-c357-4124-ad83-8685f36496df" class="" rel="tag">Obra</a> ile 9
    Obradovic'ten önce basketbolda erkek takımı ile 13 kupa alan F.Bahçe, 2013'te takımın başına geçen Sırp koç ile 5 sezonda müzeye 9 kupa ekledi. , 5 yılın 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaşırken, 3 Cumhurbaşkanlığı, 1 ve 1 Avrupa Ligi Kupası kazandı.
    1. 15.6.2018
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