Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'nin transfer hedefi elden kaçıyor!

    Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!

    'nin transfer listesinde yer aldığı konuşulan , 'ya gidiyor.

    'nin transfer listesinde yer aldığı konuşulan , 'ya gidiyor. Portekiz basınına göre; Atletico Colon takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusunun Benfica ile anlaşması an meselesi. Portekiz temsilcisinin 4.5-5 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği de ifade edildi.
    1. 29.4.2018
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