Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Teknik Direktörü 'ın unutulmaz açıklamaları

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili yaptığı "Kan yok kardeşim!" açıklamasıyla gündem olmuştu. Kocaman, bu açıklamayı yaptıktan sonra bir soruya ise "Köklü bir karar alacağım!" şeklinde cevap vermişti.

    1. 26.4.2018 11:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN