Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili yaptığı "Kan yok kardeşim!" açıklamasıyla gündem olmuştu. Kocaman, bu açıklamayı yaptıktan sonra bir soruya ise "Köklü bir karar alacağım!" şeklinde cevap vermişti.
- 26.4.2018 11:55
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
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Fatih Terim'in gurur tablosu
Toplam 2
Yorum
taraftar Bıkmadınız 3 Temuzdan beri Galatasaray algısına..Rakiplerin takımlarını da yazın. Yoksa Terim Kadıköyde galibiyet görmüş mü ?
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Fenerbahçe'de Mauricio İsla yol ayrımında!
Toplam 1
Yorum
TRANSFER Güle İsla maalesef başaramadın o kadar şans tanındı , Şener senden en ez 2 gömlek daha iyi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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