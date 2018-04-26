Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili yaptığı "Kan yok kardeşim!" açıklamasıyla gündem olmuştu. Kocaman, bu açıklamayı yaptıktan sonra bir soruya ise "Köklü bir karar alacağım!" şeklinde cevap vermişti.