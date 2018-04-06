Kafada bitirdi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Kafada bitirdi

    Kafada bitirdi

    Valbuena’nın “Süre alamıyorum” isyanı artık yerini küskünlüğe bıraktı

    Fenerbahçe'de camia kalan 7 haftaya umutlarla girerken, bir isim mutsuzluğuyla dikkat çekiyor. Sarılacivertlilerin transfer etmek için yıllarca uğraştığı Fransız oyuncu için Samandıra'da yapılan yorumlar "Kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi" şeklinde. Oyuncunun haftalardır süren "İstediğim kadar süre alamıyorum" isyanı, yerini küskünlüğe bıraktı.

    PARA İÇİN KALIR!
    Valbuena'nın sadece değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kimilerine göre, aldığı memnun ve sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz... Kimilerine göre ise Kocaman takımda kalırsa, o ayrılacak. (SABAH)
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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