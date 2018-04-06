Kafada bitirdi
Valbuena’nın “Süre alamıyorum” isyanı artık yerini küskünlüğe bıraktı
PARA İÇİN KALIR!
Valbuena'nın sadece Aykut Kocaman değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kimilerine göre, aldığı paradan memnun ve sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz... Kimilerine göre ise Kocaman takımda kalırsa, o ayrılacak. (SABAH)
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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