Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına; Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda ve Gomis ilk 11'iyle çıktı.

Mücadele öncesi oteriteler Donk ve Fernando'nun birlikte oynayacağını ve Galatasaray'ın savunma önceliğini sağlayıp, ardından golü düşüneceğini ifade ediyordu. Ancak Terim, Selçuk'u ilk 11'de başlatarak galibiyeti düşündüğünü net bir şekilde gösterdi.

Fatih Terim maç öncesi yaptığı açıklamada, "Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz" diyerek Kadıköy deplasmanına kazanmak için geldiklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman ise sürpriz bir 11 sahaya sürdü. Mücadele öncesi Fernandao'nun Galatasaray'ın hava toplarındaki zaafiyeti düşünülünce ilk 11'de başlayacağı düşünülüyordu. Kocaman sürpriz bir kararla forvette Soldado ile başladı. Tecrübeli hoca; Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado ve Soldado ile karşılaşmaya başladı.





Mücadele ilk dakikalarda dengeli gibi göründü. Fenerbahçe önde pres yapmaya çalışsa da Galatasaray ilk dakikalarda bu net bir şekilde izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe istediklerini daha rahat yapmaya başladı ve baskısını hissettirdi ancak ilk pozisyonu Gomis ile Galatasaray buldu.

Galatasaray rakibini geride karşılamak yerine 3. Bölgede karşılamayı tercih etti. Fenerbahçe ise Başakşehir maçında olduğu gibi taraftarının da desteğiyle önde pres ile başladı. İlk baskıdan sonuç alınamazsa sarı-lacivertliler 2.bölgede set savunmasına döndü ve alanı iyi kapattı.

İki ekip de ilk yarıda pozisyonlar buldu ancak çekilen şutlar kalecileri zorlayabilecek seviyede değildi. İlk yarının golsüz bitmesinin ardından ikinci yarıya iki hoca da değişiklik yapmadan başladı.





Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe baskısını artırdı. Galatasaray'da Fernando sakatlanarak yerini Donk'a bıraktı. Ardından yorulan Selçuk da yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Bu değişikliklerin ardından Fenerbahçe topa daha rahat sahip olmaya başladı ve pozisyonlar buldu ama Fernando Muslera gole izin vermedi.

Mücadelenin son 10 dakikası büyük heyecan içinde geçti. Önce Fernandao sol kanattan Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleciyi geçemedi. Ardından Maicon 89'da frikikte direğe takıldı. 90+4. Dakikada da Tolga Ciğerci bomboş bir pozisyonda şutunu çekti ancak Volkan Demirel'i geçemedi. Dev derbi golsüz sona erdi. İki ekip de 1 puana razı oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 1963/64 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de bir sezonda iki karşılaşmalarında da 0-0 berabere kaldı.







KALECİLERİN SAVAŞI!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel 5, Galatasaray'da ise Fernando Muslera 6 kurtarış yaparak takımları adına gecenin en iyi isimleriydi.

Yan toplardaki zaafiyeti nedeniyle eleştirilere maruz kalan Muslera kritik derbide ceza sahasına düşen hava toplarında rakip forvetlere vuruş şansı tanımadı. Ayrıca yaptığı kritik kurtarışlarla da mağlubiyeti önledi.

Volkan Demirel ise bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (5). Kaptan, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iç sahada forma giydiği hiçbir derbi maçında yenilgi yüzü görmedi (21G 16B).





ŞENER GÜNÜNDEYDİ

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı iyi bir performans gösterdi ve taraftarlardan tam not aldı. Milli futbolcu, 80 kez topla buluşarak bu alanda maçın en iyisi oldu. Şener karşılaşma boyunca 14 ikili mücadeleye girdi ve 10'undan üstün ayrıldı. Ayrıca girdiği 3 hava topu mücadelesinin hepsini kazanmayı bildi. Hücumda 1 şut pası veren Şener, savunmada 4 de pas arası yaptı.

NEUSTADTER DÖKÜLDÜ!

Sarı-lacivertli takım gol yemedi belki ama performansıyla Roman Neustadter sınıfta kaldı. Girdiği 5 ikili mücadelenin ve 3 hava topunun hiçbirinden galibiyetle ayrılamadı. Rus stoper sadece 1 kez pas arası yaptı.





TOPAL VE SOUZA DÜMENİ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin orta sahasının sigortası olan iki yıldız derbide de görevlerini yerine getirdi. Orta sahadaki sertliği sağlayan iki oyuncu ikili mücadelelerde başarılıydı. Mehmet 10 kez, Souza ise 11 kez ikili mücadele kazandı. Brezilyalı yıldız 6 hava topu kazanırken, Mehmet Topal 3 kez kazandı. İki oyuncu da hücumda bir varlık gösteremedi. Mehmet 5 kez pas arası yaptı ve 3 top kazandı. Souza ise 4 pas arası yaptı.





CİMBOM TOPU BIRAKTI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en az isabetli pas attığı (227) ve en düşük pas yüzdesiyle (%68) oynadığı mücadeleyi geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım çok hakim olmadığı bir oyunu oynasa da başarılıydı. Topa daha çok hakim olan taraf Fenerbahçe'ydi ancak Galatasaray savunmadaki sorunlarını bu maçta bir pozisyon dışında yaşamadı. Maicon'un yaptığı kritik bir hatada Muslera gole izin vermemişti. Galatasaray daha az topa sahip olsa da pozisyona girme sayılarından Fenerbahçe'den geri kalmadı.

BELHANDA'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK!

Galatasaray adına gecenin en çok çalışan ismi Younes Belhanda oldu. Faslı yıldız 8 top kapma hamlesinin 4'ünde başarılı oldu ve bu alanda maçın en iyisiydi. Sezon başından beri Wesley Sneijder ile karşılaştırılan Belhanda, Sneijder'in savunmada yapamadıklarını yapabildiğini net bir şekilde gösterdi.

Mücadeleden kaçmayan yıldız futbolcu, 28 kez ile en fazla ikili mücadeleye giren isim olan Belhanda, bunların 16'sını kazanmayı bildi ve bu alanda da maçın en iyisi oldu. Ayrıca 2 de hava topu kazandı. Faslı yıldız mücadele boyunca en fazla faul yapan ve kendisine en çok faul yapılan oyuncu da oldu.





*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır)

MAİCON KÖTÜ, SERDAR İYİ!

Galatasaray stoper ikilisinden birinin performansı sınıfta kalırken, diğeri başarılıydı. Maicon'un savunmada yaptığı büyük hatayı Muslera telafi etti. Brezilyalı stoper karşılaşma boyunca 14 ikili mücadeleye girdi ve 8'ini kaybetti. Yüksek boyuna rağmen girdiği 9 hava topu mücadelesinin 5'ini de kaybetti.

Serdar Aziz ise kısa boyuna rağmen 11 hava topu mücadelesinin 7'sini kazandı. 15 ikili mücadelenin 11'ini kazanmayı bildi. 8 top uzaklaştırdı ve 1 de top kaptı.

KOCAMAN'IN LANETİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kadıköy'de Galatasaray'ı yenmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisinde puan kaybettiği beş lig maçının dördünde takımın başında Aykut Kocaman vardı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı beş Galatasaray derbisinin sadece birini kazanabildi. 4 maçtan beraberlikle ayrıldı.



EMRE TOPALOĞLU | FOTOMAC.COM.TR/ ÖZEL ANALİZ