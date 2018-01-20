Bir maçı 239 bin, bir golü 577 bin avro...

İngiltere'nin Manchester United takımından Temmuz 2015'te transfer edilen Van Persie, sarı-lacivertli ekiple geçirdiği 2,5 sezonda performansından çok, sakatlıkları, teknik heyetle yaşadığı sıkıntılar ve aldığı ücretle gündeme geldi.

Profesyonelliğe adım attığı ülkesinin takımı Feyenoord'a döneceği açıklanan Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 2,5 sezonda 87 resmi maça çıktı ve 36 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 48 maçta sahaya çıkan Hollandalı golcü, geçen sezon 35, bu sezon ise sadece 4 resmi karşılaşmada forma şansı buldu.

Van Persie, çoğu sakatlık sebebi olmak üzere tam 54 karşılaşmada ise takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 87 maçın 58'inde ilk 11'de oynarken, 29'unda sonradan oyuna dahil oldu.

Van Persie'nin 2,5 sezonluk Fenerbahçe kariyerindeki istatistikleri şöyle:

Organizasyon Maç İlk 11 Gol Kaçırdığı maç Süper Lig 57 36 25 28 Avrupa kupaları 21 14 2 9 Türkiye Kupası 9 8 9 17 TOPLAM 87 58 36 54

YÜKSEK MALİYET

Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye 2,5 sezonluk maliyeti en az 20 milyon 780 bin avroya geldi.

Bonservisi için İngiliz kulübüne 6,5 milyon avro bedel ödeyen Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı golcüye ise yıllık 4 milyon 900 bin avro maaş verdi. Takımdan ayrıldığı için önümüzdeki 5 aylık ücreti baz alınmadığı zaman Van Persie, sarı-lacivertlilerden 2,5 sezonda 12 milyon 700 bin avro maaş elde etti.

Her bir sezon 40 karşılaşmayla sınırlı olmak üzere ise Van Persie'ye maç başına 20 bin avro ödendi. Bu kalemden ise Fenerbahçe Kulübünün kasasından 34 yaşındaki futbolcu için 1 milyon 580 bin avro maç başı ücreti çıktı.

Galibiyet primi ve imza parası kulüp tarafından resmi olarak açıklanmadığı için Van Persie için Fenerbahçe Kulübü, bonservis ücreti dahil en az 20 milyon 780 bin avro ücret ödedi. Bu rakam da yaklaşık 95 milyon Türk lirası ediyor.

Hollandalı futbolcunun cebine giren en az ücret ise 14 milyon 280 bin avroyu buldu.

BİR MAÇI 239 BİN, BİR GOLÜ 577 BİN AVRO

Robin van Persie'nin Fenerbahçe'deki bir maçı en az 239 bin, bir golü ise en az 577 bin avroya denk geldi.

Sarı-lacivertlilerle 87 resmi maça çıkan Van Persie, aldığı ücret ve ödenen bonservis bedeli dikkate alındığında bir maç için kulübe maliyeti 239 bin avro (1 milyon 93 bin lira) oldu.

Fenerbahçe formasıyla 36 gole imza atan 34 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdığı her bir gol için ise kulübün kasasından 577 bin avro (2 milyon 640 bin lira) çıkarttı.



31 MAÇI SAKATLIKTAN DOLAYI KAÇIRDI

Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde 31 karşılaşmayı sakatlığından dolayı kaçırdı.

Kronik sakat olduğu iddialarıyla da gündeme gelen Van Persie, takımını yalnız bıraktığı 57 maçın 31'inde sağlık sorunları nedeniyle kadroda olmadı.

Van Persie, 26 karşılaşmada ise cezalı olduğu için veya teknik heyetin kararından dolayı forma giyemedi.



BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Van Persie, transfer olduğu zaman binlerce Fenerbahçeli taraftar, Hollandalı golcüyü havalimanında karşılamıştı.

Manchester United'dan transferi gerçekleştiğinde 12 Temmuz 2015'te binlerce sarı-lacivertli taraftar, Hollandalı futbolcuya "hoş geldin" demek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti.

Van Persie için bir gün sonra ise yine büyük bir taraftar topluluğunun önünde Ülker Stadı'nın çimlerinde imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe tarihinin, kariyerine bakıldığı zaman en önemli transferleri arasında yer alan Van Persie, performansıyla son dönemde taraftarın tepkisini çekti.



PEREİRA'YLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Van Persie, ilk sezonunda teknik direktör Vitor Pereira'yla sıkıntılar yaşadı.

Portekizli teknik adam, özellikle sezonun ilk yarısında birçok maçta Jose Fernandao'yu tercih ederek Van Persie'yi fizik olarak hazır olmadığı gerçekçesiyle yedek kulübesinde oturttu.

Taraftarlar da Van Persie'nin yanında yer aldı ve Pereira'ya tercihinden dolayı tepki gösterdi. Yaşanan sıkıntıya rağmen Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe kariyerindeki en istikrarlı sezonunu geçirdi ve 60 resmi maçın 48'inde sahada yer aldı.

Van Persie bir sonraki sezon ise hemşehrisi Dick Advocaat yönetimine inişli çıkışlı bir grafik çizdi.



KOCAMAN'IN GÜVENİ BOŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sezon başında Van Persie'ye duyduğu güven de boşa çıktı.

Sezon başı basın toplantılarında Van Persie'ye olan güvenini dile getiren Kocaman, Hollandalı futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Van Persie, sezonun ilk yarısında 2 lig, 2 kupa olmak üzere sadece 4 resmi maçta oynayabildi.

Fenerbahçe formasıyla son maçına 24 Ağustos 2017'de çıkan Van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlandı ve aralık ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Daha sonra da Kocaman'ın gözüne giremeyen ve sakatlık problemleri devam eden Van Persie, Antalya kampına götürülmeyerek kadro dışı bırakıldı.



TARAFTAR ISLIKLADI

İlk geldiği gün binlerce taraftarın karşıladığı Van Persie, gösterdiği performansla taraftarın protestosuyla da karşılaştı.

Vardar maçında ıslıklarla karşılaşan Van Persie, sakatlığını atlatıp 3 Aralık'taki Kasımpaşa maşında kadroya girdi. Yedekler arasında oturan Van Persie, ismi okunduğu zaman tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada da Hollandalı futbolcuya tepkilerini sık sık dile getirdi.