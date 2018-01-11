;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...

    Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...

    'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, yaptığı skandal sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve taraftarları adeta çıldırttı.

    Van Persie'nin giydiği t-shirt'de yazan kelimelerin anlamı şöyle:

    1-parti
    2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre)
    3-başa dön tekrar et

    Taraftarlarda sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

    -Van Persie ne yapmak, nereye varmak istemektedir.
    -'nin döneminin özeti !
    -Hayat sana güzel be kardeşim. Sömürgeci Starımız diyorki: " 1) Parti 2) Uyku-İsteğe Bağlı 3) Tekrar Et.
    -Dünyanın en karaktersiz oyuncusu olabilir Robin Van Persie. Bir insan bir kulüple ve taraftarla ancak bu kadar dalga geçebilir. Sevimsiz herif. Tanrılaştıran taraftara da selam olsun. Bu adam yüzünden Fernandao'yu yediniz.

    İşte o paylaşım...

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN