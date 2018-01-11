Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, yaptığı skandal sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve taraftarları adeta çıldırttı.
1-parti
2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre)
3-başa dön tekrar et
Taraftarlarda sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...
-Van Persie ne yapmak, nereye varmak istemektedir.
-Robin van Persie'nin Fenerbahçe döneminin özeti !
-Hayat sana güzel be kardeşim. Sömürgeci Starımız diyorki: " 1) Parti 2) Uyku-İsteğe Bağlı 3) Tekrar Et.
-Dünyanın en karaktersiz oyuncusu olabilir Robin Van Persie. Bir insan bir kulüple ve taraftarla ancak bu kadar dalga geçebilir. Sevimsiz herif. Tanrılaştıran taraftara da selam olsun. Bu adam yüzünden Fernandao'yu yediniz.
İşte o paylaşım...
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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Toplam 5
Yorum
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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