Aykut Kocaman'dan Ekici'ye rest!
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takıma katkı sağlayamayan Mehmet Ekici'yi tam iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor.
"Sakatlığın yavaş yavaş geçiyor. Senin 2. yarı planlarımızda önemli bir yerin var. Bu yüzden hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla hazır olmadan maça çıkartmam seni. Ne zaman 4x4'lük olursun, o zaman oynarsın."
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:12
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
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