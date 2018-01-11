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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan Ekici'ye rest!

    Aykut Kocaman'dan Ekici'ye rest!

    'de Teknik Direktör , ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takıma katkı sağlayamayan 'yi tam iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor.

    Vatan Gazetesi'nin haberine göre; 'de teknik direktör , 'nin yeniden sakatlanmasından çekiniyor. İlk yarıyı neredeyse pas geçen yıldızın, 2. devrede sorun yaşamasını istemeyen deneyimli hoca, öğrencisiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

    "Sakatlığın yavaş yavaş geçiyor. Senin 2. yarı planlarımızda önemli bir yerin var. Bu yüzden hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla hazır olmadan maça çıkartmam seni. Ne zaman 4x4'lük olursun, o zaman oynarsın."

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:12
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