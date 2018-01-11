Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos dün bir kez daha Aziz Yıldırım’la bir araya geldi. 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin Euro'nun tamamını istedi. Aziz Yıldırım ise bu teklifi reddetti.
F.Bahçe, 'Uçan Hollandalı'dan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Sarı-Lacivertliler'de yattığı yerden parasını alan Van Persie, ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı 2 milyon 450 bin Euro'nun tamamının ödenmesini talep ediyor. F.Bahçe ise bu parayı vermek istemiyor. İlk görüşmede sonuç alamayan tarafların dünkü görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı. Kulübe gelen RVP'nin menajeri Kees Vos, Başkan Aziz Yıldırım'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede RVP'nin daha önceki taleplerini yineleyen ve ayrılmak için 2 milyon 450 bin euroluk 6 aylık alacağın tamamının ödenmesini isteyen Van Persie'nin talebi kabul edilmedi.
PARTİ, İSTEĞE BAĞLI UYKU, TEKRAR
Başkan Yıldırım'ın sert tavrı karşısında geri adım atan menajer Kees Vos bir kez daha RVP ve Feyenoord Kulübü'yle görüşmek ve daha sonra Yıldırım'la bir araya gelmek için izin istedi. Görüşme bu şekilde sonuçsuz noktalandı. Yönetimi kızdırıp bonservisini almak için her türlü yola başvuran RvP daha önce takım maç yaparken paylaştığı 'sefasını süren' fotoğraflarla gündem olmuştu. Hollandalı yıldızın sosyal medyada, "Parti, isteğe bağlı uyku, tekrar (parti)" şeklindeki tişörtü ağır tepkiler almıştı. (Akşam)
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:06
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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