;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...

    Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...

    Robin 'nin menajeri dün bir kez daha ’la bir araya geldi. 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin Euro'nun tamamını istedi. Aziz Yıldırım ise bu teklifi reddetti.

    F.Bahçe, 'Uçan Hollandalı'dan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Sarı-Lacivertliler'de yattığı yerden parasını alan , ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı 2 milyon 450 bin Euro'nun tamamının ödenmesini talep ediyor. F.Bahçe ise bu parayı vermek istemiyor. İlk görüşmede sonuç alamayan tarafların dünkü görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı. Kulübe gelen RVP'nin menajeri , Başkan 'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede RVP'nin daha önceki taleplerini yineleyen ve ayrılmak için 2 milyon 450 bin euroluk 6 aylık alacağın tamamının ödenmesini isteyen Van Persie'nin talebi kabul edilmedi.

    PARTİ, İSTEĞE BAĞLI UYKU, TEKRAR
    Başkan Yıldırım'ın sert tavrı karşısında geri adım atan menajer Kees Vos bir kez daha RVP ve Feyenoord Kulübü'yle görüşmek ve daha sonra Yıldırım'la bir araya gelmek için izin istedi. Görüşme bu şekilde sonuçsuz noktalandı. Yönetimi kızdırıp bonservisini almak için her türlü yola başvuran RvP daha önce takım maç yaparken paylaştığı 'sefasını süren' fotoğraflarla gündem olmuştu. Hollandalı yıldızın sosyal medyada, "Parti, isteğe bağlı uyku, tekrar (parti)" şeklindeki tişörtü ağır tepkiler almıştı. (Akşam)

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN