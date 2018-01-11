Fatih Terim'in Galatasray'dan ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçmesi sonrası yaşanan polemikler hala devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yıldırım Demirören için "Bu olayda sorunun baş aktörü ve tarafıdır" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ise Aysal'a şöyle cevap verdi:

"Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir. Bu ayrılığı "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır."

ŞENOL GÜNEŞ'E DE TEKLİF YAPILMIŞTI

Yapılan açıklamalar bakıldığı zaman üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tartışma konusu olana bu konudan sonra Şenol Güneş'le de benzer bir durum yaşanmış, Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Milli Takım'ın başına tecrübeli hoca getirilmek istenmiş, teklif yapılmış fakat Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakmamıştı.

AYKUT KOCAMAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlerinin takımın başındayken A Milli Takım'ın başına getirilmesi veya getirilmek istenmesi büyük tartışmalara sebep olurken, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Milli Takım'da görev almak istiyorum. İnkar etmenin gereği yok" açıklaması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

2018 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİK

Ağustos 2017'de göreve getirildikten sonra Mircea Lucescu'nun yaptığı tercihler, kadroya aldığı futbolcular , 4 maçın sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrılması, grubu 4. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na gidilememesi ise tecrübeli hocayla da yolların ayrılacağının konuşulmasına neden oluyor.

EURO 2020'YE KİMİNLE GİDECEĞİZ

72 yışındaki Lucescu'yla da devam edilmesinin mümkün olmayacağı ifade edilirken yerine Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal isimleri konuşulmaya başlamıştı. Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise her şeyi değiştirdi!

ARTIK 'KOCAMAN' BİR SEÇENEK DAHA VAR

A Milli Takım için Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklama kenara atılacak bir açıklama değil. Lucescu'yla işler iyi gitmezse ilk düşünülecek isim artık Aykut Kocaman olacaktır.

FENERBAHÇE NASIL KARŞILAR

Şu anda şampiyonluk yarışının en önemli aktörlerinden biri konumunda olan ve zor günleri geride bırakan Fenerbahçe'nin ise böyle bir durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu sezon sonuna kadar tecrübeli hocaya bir teklifin gelmesi beklenmiyor fakat sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman'a 2018 sonu veya 2019 başında bir teklif yapılabilir!