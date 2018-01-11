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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Sırada mı var?

    Sırada <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> mı var?

    2018 'na gidilememesi, yaptığı tercihler tartışma konusu olan ve yolların ayrılacağı konuşulan Lucescu'nun A 'ın başında olduğu bir dönemde, Teknik Direktörü 'ın "'da görev almak istiyorum. İnkar etmenin gereği yok" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

    'in Galatasray'dan ayrılarak A 'ın başına geçmesi sonrası yaşanan polemikler hala devam ediyor.

    Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada için "Bu olayda sorunun baş aktörü ve tarafıdır" ifadelerini kullanırken, Başkanı ise Aysal'a şöyle cevap verdi:

    "Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir. Bu ayrılığı "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır."

    ŞENOL GÜNEŞ'E DE TEKLİF YAPILMIŞTI
    Yapılan açıklamalar bakıldığı zaman üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tartışma konusu olana bu konudan sonra Şenol Güneş'le de benzer bir durum yaşanmış, 'in gönderilmesinin ardından 'ın başına tecrübeli hoca getirilmek istenmiş, teklif yapılmış fakat Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakmamıştı.

    AYKUT KOCAMAN YEŞİL IŞIK YAKTI
    Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlerinin takımın başındayken A Milli Takım'ın başına getirilmesi veya getirilmek istenmesi büyük tartışmalara sebep olurken, 'nin Teknik Direktörü 'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Milli Takım'da görev almak istiyorum. İnkar etmenin gereği yok" açıklaması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    2018 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİK
    Ağustos 2017'de göreve getirildikten sonra 'nun yaptığı tercihler, kadroya aldığı futbolcular , 4 maçın sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrılması, grubu 4. sırada tamamlayarak 'na gidilememesi ise tecrübeli hocayla da yolların ayrılacağının konuşulmasına neden oluyor.

    EURO 2020'YE KİMİNLE GİDECEĞİZ
    72 yışındaki Lucescu'yla da devam edilmesinin mümkün olmayacağı ifade edilirken yerine Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal isimleri konuşulmaya başlamıştı. 'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise her şeyi değiştirdi!

    ARTIK 'KOCAMAN' BİR SEÇENEK DAHA VAR
    A Milli Takım için Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklama kenara atılacak bir açıklama değil. Lucescu'yla işler iyi gitmezse ilk düşünülecek isim artık Aykut Kocaman olacaktır.

    FENERBAHÇE NASIL KARŞILAR
    Şu anda şampiyonluk yarışının en önemli aktörlerinden biri konumunda olan ve zor günleri geride bırakan 'nin ise böyle bir durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu sezon sonuna kadar tecrübeli hocaya bir teklifin gelmesi beklenmiyor fakat sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman'a 2018 sonu veya 2019 başında bir teklif yapılabilir!

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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