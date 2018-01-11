Sırada Aykut Kocaman mı var?
2018 Dünya Kupası'na gidilememesi, yaptığı tercihler tartışma konusu olan ve yolların ayrılacağı konuşulan Lucescu'nun A Milli Takım'ın başında olduğu bir dönemde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın "Milli Takım'da görev almak istiyorum. İnkar etmenin gereği yok" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
Fatih Terim'in Galatasray'dan ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçmesi sonrası yaşanan polemikler hala devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yıldırım Demirören için "Bu olayda sorunun baş aktörü ve tarafıdır" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ise Aysal'a şöyle cevap verdi:
"Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir. Bu ayrılığı "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır."
ŞENOL GÜNEŞ'E DE TEKLİF YAPILMIŞTI
Yapılan açıklamalar bakıldığı zaman üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tartışma konusu olana bu konudan sonra Şenol Güneş'le de benzer bir durum yaşanmış, Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Milli Takım'ın başına tecrübeli hoca getirilmek istenmiş, teklif yapılmış fakat Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakmamıştı.
AYKUT KOCAMAN YEŞİL IŞIK YAKTI
Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlerinin takımın başındayken A Milli Takım'ın başına getirilmesi veya getirilmek istenmesi büyük tartışmalara sebep olurken, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Milli Takım'da görev almak istiyorum. İnkar etmenin gereği yok" açıklaması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2018 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİK
Ağustos 2017'de göreve getirildikten sonra Mircea Lucescu'nun yaptığı tercihler, kadroya aldığı futbolcular , 4 maçın sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrılması, grubu 4. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na gidilememesi ise tecrübeli hocayla da yolların ayrılacağının konuşulmasına neden oluyor.
EURO 2020'YE KİMİNLE GİDECEĞİZ
72 yışındaki Lucescu'yla da devam edilmesinin mümkün olmayacağı ifade edilirken yerine Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal isimleri konuşulmaya başlamıştı. Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise her şeyi değiştirdi!
ARTIK 'KOCAMAN' BİR SEÇENEK DAHA VAR
A Milli Takım için Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklama kenara atılacak bir açıklama değil. Lucescu'yla işler iyi gitmezse ilk düşünülecek isim artık Aykut Kocaman olacaktır.
FENERBAHÇE NASIL KARŞILAR
Şu anda şampiyonluk yarışının en önemli aktörlerinden biri konumunda olan ve zor günleri geride bırakan Fenerbahçe'nin ise böyle bir durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu sezon sonuna kadar tecrübeli hocaya bir teklifin gelmesi beklenmiyor fakat sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman'a 2018 sonu veya 2019 başında bir teklif yapılabilir!
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Sırada Aykut Kocaman mı var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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