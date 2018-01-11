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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'nun şaşırtan değişimi

    <a href="/index/fernandao?id=28d66e18-5306-4e26-8e43-8b9051963da7" class="" rel="tag">Fernandao</a>'nun şaşırtan değişimi

    'nin Brezilyalı golcüsü sakatlığının ardından kilo vererek form tutmaya başladı.

    'nin geçen yıl 'in 25. haftasında oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan , eski günlerine dönüyor.


    (Fernandao sakatlıktan döndükten sonra fazla kilolarıyla dikkat çekmişti)

    KİLO VERDİ FORM TUTUYOR
    Antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaparak formunu yükselten 'nun takımda kalmak için gösterdiği çaba taraftarlar arasında 'ın Brezilyalı ismi örnek alması gerektiği şeklinde yorumlandı.


    (Fernandao'nun son hali)

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:42
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