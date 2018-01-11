Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao sakatlığının ardından kilo vererek form tutmaya başladı.
Fenerbahçe'nin geçen yıl Süper Lig'in 25. haftasında oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandao, eski günlerine dönüyor.
(Fernandao sakatlıktan döndükten sonra fazla kilolarıyla dikkat çekmişti)
KİLO VERDİ FORM TUTUYOR
Antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaparak formunu yükselten Fernandao'nun takımda kalmak için gösterdiği çaba taraftarlar arasında Ozan Tufan'ın Brezilyalı ismi örnek alması gerektiği şeklinde yorumlandı.
(Fernandao'nun son hali)
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:42
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
Fernandao'nun şaşırtan değişimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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