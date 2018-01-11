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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Persie’yi çok iyi karşılarız

    Persie’yi çok iyi karşılarız
    Feyenoord'un A takımdan sorumlu yöneticisi Marten van Geel, 'ye kapılarının açık olduğunu belirterek, "Robin'i burada çok iyi karşılarız. Onunla ve ekibiyle şu anda yakın temaslarımız var. Feyenoord'daki herkes, 'nin arkasındadır, kimse ona karşı çıkmaz" dedi. Hollanda ekibinin eski oyuncu ve teknik direktörlerinden Van Hanegem ise bu transfere karşı olduğunu açıkladı. Hanegem, "Persie harika bir oyuncu ama kulübede oturmak için fazla iyi. Bu yüzden ben Kramer'i tercih ederim" yorumunu yaptı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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