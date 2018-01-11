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HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Böyle tempo görmedim!

    Böyle tempo görmedim!
    Kaleci antrenmanlarında limitler zorlanyor. , "Kariyerimde böyle ağır idman yapmadım" dedi. Kaleci antrenörü Murat Öztürk, konsantrasyonun kaybolmaması için çeşitli oyunlar oynatıyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin bütün kaleci antrenmanlarını takip eden Öztürk, kalecilerin eksikleri ve geliştirmesi gereken noktalarına göre antrenman yaptırıyor.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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