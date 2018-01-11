Hepsiyle baş ederiz
“Üst sıraları hedefleyen rakiplerle oynayacağız. Ancak biz de sezon başına göre farklı bir takımız. Zor olacak ama kazanacak şartlarımız mevcut. Hedefimiz şampiyonluk”
HER HATA GOL OLDU
Ancak biz de sezon başına göre daha farklı bir takımız. Zor olacak ama kazanacak şartlarımız mevcut. İyi oyunu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İlk yarının son periyodunda aldıkları 5 galibiyetin öz güvenlerini yükselttiğini anlatan Josef, "Sezon başında iyi oynadığımız maçlar vardı ama bireysel hatalardan goller yedik. Her hata kalemizde golle sonuçlanıyordu. Bu da kendi oyunumuzu sergilememize engel oldu.
ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ
Artık daha stabil bir takımız. Defansta daha az hata yapan, daha az gol yiyen bir ekip olduk. Aykut hocanın sistemine alıştık. Hala düzeltmemiz gereken şeyler var ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Umarım başarabiliriz" diye konuştu.
Kontratımı yenilemek istiyorum
"Sezon başındaki teklif (West Bromwich) artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve mutluyum. Kontratımı yenilemek ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe'de henüz şampiyonluk yaşamamak benim için üzücü. Bazen düşündüm acaba sorun bende mi? (Gülerek) Gitmem gerektiğini bile düşündüm."
Arda kaliteyi artırır
Arda'nın Başakşehir'e transferi mutlaka kaliteyi artırır ama şampiyonluk anlamında bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Başakşehir çok kaliteli bir takım. Mossoro gibi fark yaratabilecek oyuncuları var.
Hamal olurdum!
"Futbolcu olmasaydım fiziksel olarak çok güçlü ve esnek olmamdan dolayı belki hamal olurdum. Belki de gazeteci olabilirdim. Savaşçı bir karaktere sahibim. Annemden hiçbir zaman pes etmemeyi öğrendim."
Fernando dostum
"Galatasaraylı Fernando çok eski arkadaşım. Ailecek görüşüyoruz. Çok iyi bir insan. Bir araya geldiğimizde ülkemiz ve ailelerimiz hakkında konuşuruz. O da çok iyi biliyor ki şu anda her takım şampiyon olabilecek durumda."
Şanslar eşit
"Lig bütün takımlara açık. Şampiyonluk şansları eşit. Maçlarımızı kazanarak, yolumuza devam etmeliyiz. İstikrarı devam ettirdiğimiz sürece en iddialı ekiplerden biri olacağız. Yeni sistemde Topal ile orta sahada oyunu okuyan, takımı yönlendiren ve gerekirse ileri çıkan bir rolümüz var."
Yemek ortak fikirdi
"Takımı yemeğe götürme fikrini ortak planladık. Çünkü çok fazla yeni oyuncu vardı. Birbirimizi daha iyi tanımamız için kaynaşmamız gerekiyordu. Kaptanlığı isterim ama zaten sahada sorumluluğum çok. Kaptanlık sadece bir bant."
Doğru tespit
Mevcut durumu açıklayayım; Josef De Souza tüm rakiplere saygı duyan bir açıklama yapmış. 7 takım 5 puanlık bir daire içinde birbirleri ile yarışıyorlar. Kimin ne kadar puan toplayacağı belli değil çünkü lig sonuncusu bile gelip liderden puan alabiliyor. De Souza'nın altı çizilecek yorumu "konsantrasyon ve çok çalışma." Diğer oyuncular da benzer şeyler söylediler. Fenerbahçe takım olarak başarının dayanışmadan geçtiğini anlamış.
Mini yorum Gürcan Bilgiç
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
-
Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
-
Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Hepsiyle baş ederiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.