Hepimiz F.Bahçe için savaşıyoruz!

Fernandao, “Kampta olmak benim için bir fırsat. Umarım çok gol atarım. Her şey bu armanın başarısı için” dedi

Fernandao, dün FB TV'ye de açıklamalar yapıp ikinci devreye iddialı gireceklerini söyledi. Forma rekabetiyle ilgili "Birden fazla iyi futbolcunun olması kulübe fayda sağlar" diyen sambacı, "Sakatlandığım periyot benim için çok zor bir dönemdi. Hatta kariyerimin en kötü dönemiydi diyebilirim. Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Tanrının ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya'da olmak benim için büyük bir fırsat. Çalışmalarıma en iyi şekilde devam ediyorum" ifadelerini kullandı. fazla gol atamadım Son 2 sezonda çok gol atamadığını itiraf eden sarı-lacivertli futbolcu "Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartlarımın olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğdu. Elimden gelenin en iyisini göstermek istiyorum" diye konuştu. Golcü, takımda önemli isimlerin olduğunu da ekleyerek şöyle devam etti: "Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz."



F.BAHÇE'DE NE YAPTI



MAÇ- 91

GOl- 46

ASİST- 1

SARI KART- 12

KIRMIZI KART -

TOPLAM DAKİKA- 5143