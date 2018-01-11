En iyisi Giuliano
Nobre; F.Bahçe’nin yıldızına övgüler dizdi ve “Maicon, Adriano, Talisca çok iyiler ama Türkiye’deki en iyi Brezilyalı oyuncu Giuliano” dedi
Bir dönem F.Bahçe'de forma giyen TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Brezilya asıllı Türk oyuncusu Mert Nobre'den Giuliano'ya övgüler geldi. 37 yaşındaki futbolcu, Giuliano, geçen sezon Zenit'te de çok iyi oynadı.
Avrupa Ligi'nde goller atıp, asistler yaptı. Bu sezon ise gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncunun Giuliano olduğunu düşünüyorum" dedi. Nobre, G.Saraylı Maicon ve Fernando ile birlikte Beşiktaşlı Talisca ve Adriano'yu da çok beğendiğini söyledi.
Ligin ilk yarısında attığı 8 golle takımın en golcüsü olan Giuliano, 2 de asist yaptı. Sambacı, 6 gol, 13 asistli Valbuena'nın ardından F.Bahçe'nin skora en çok etki eden futbolcusu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
-
Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
-
Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
En iyisi Giuliano haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.