En iyisi Giuliano

Bir dönem F.Bahçe'de forma giyen TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Brezilya asıllı Türk oyuncusu Mert Nobre'den Giuliano'ya övgüler geldi. 37 yaşındaki futbolcu, Giuliano, geçen sezon Zenit'te de çok iyi oynadı.

Avrupa Ligi'nde goller atıp, asistler yaptı. Bu sezon ise gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncunun Giuliano olduğunu düşünüyorum" dedi. Nobre, G.Saraylı Maicon ve Fernando ile birlikte Beşiktaşlı Talisca ve Adriano'yu da çok beğendiğini söyledi.



Ligin ilk yarısında attığı 8 golle takımın en golcüsü olan Giuliano, 2 de asist yaptı. Sambacı, 6 gol, 13 asistli Valbuena'nın ardından F.Bahçe'nin skora en çok etki eden futbolcusu.