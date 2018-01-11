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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    İyileş, forman hazır

    İyileş, forman hazır

    Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle takımla çalışamadığı için üzgün olan Janssen’e Kocaman moral aşıladı: Kafanı takma; iyileşince forman hazır

    Kampta morali en kötü isim ... Bursa deplasmanında ayak parmağı ikinci kez ezilen Hollandalı golcü, sakatlığının bir türlü geçmemesi ve takımla antrenmanlara katılamaması nedeniyle Antalya'da suratı asık geziyor. Bunu fark eden , öğrencisi ile bir görüşme yapıp, "Zor bir sakatlık süreci geçiriyorsun. Ancak bu senin takımdaki rolünü etkilemeyecek. Bizim için değerlisin. Forman hazır. İyileştiğinde yine sahada olacaksın" sözleriyle moral verdi. Takım arkadaşları da antrenör Fatih Yıldız ile görüşüp, yıldız ismi havuz çalışmasına dahil etti. Son da eşofmanlarıyla suya atarak neşelendirmeye çalıştı.

    Fiziğimle oynuyorum
    Vincent Janssen, hocasına ve takım arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkür ederek, "Ben fizik gücüyle sahada etkili olan bir oyuncuyum. Sezon başı ve devre arası yapılan kamplar benim için çok önemli. Antrenmanları kaçırdığım için üzülüyorum. Bir an önce tekrar takıma katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Süper Lig'in ilk yarısında 11 maçta forma giyen Vincent Janssen 2 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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