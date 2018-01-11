İyileş, forman hazır
Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle takımla çalışamadığı için üzgün olan Janssen’e Kocaman moral aşıladı: Kafanı takma; iyileşince forman hazır
Fiziğimle oynuyorum
Vincent Janssen, hocasına ve takım arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkür ederek, "Ben fizik gücüyle sahada etkili olan bir oyuncuyum. Sezon başı ve devre arası yapılan kamplar benim için çok önemli. Antrenmanları kaçırdığım için üzülüyorum. Bir an önce tekrar takıma katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in ilk yarısında 11 maçta forma giyen Vincent Janssen 2 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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