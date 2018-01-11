Boşuna uğraşma forma benim!
Kocaman’ın kamp öncesi arayıp ‘takımda kalacaksın’ dediği sambacı, verilen şansı iyi kullanıyor İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken golcü, mevkidaşına “Formayı ben alacağım” diyerek takılıyor
ÖZ GÜVENİ TAVAN YAPTI
Bu moralle Antalya kampına çok iyi başlayan 30 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardan oldukça sıkı çalıştığı kaydedilirken, çift kalelerde attığı gollerin ardından mevkidaşı Soldado'ya takılarak "Boşuna uğraşma ben oynayacağım" diyerek espri yaptığı belirtildi. Fernandao, bu sayede hem iddiasını ortaya koyup hem de moralini yüksek tutarken, Soldado'nun da bu sözlere "Yarışı iyi olan kazansın" cevabı verdiği gelen haberler arasında.
Emre BOL
BU sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maça çıkan Brezilyalı forvet, kupada 2 gol attı. Maç başı 1.3 şut ortalama yakalayan, yüzde 79 başarılı pas yapan Fernandao'nun ikili mücadelelerdeki başarısı ise yüzde 64.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:40
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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