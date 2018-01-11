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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Boşuna uğraşma forma benim!

    Boşuna uğraşma forma benim!

    Kocaman’ın kamp öncesi arayıp ‘takımda kalacaksın’ dediği sambacı, verilen şansı iyi kullanıyor İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken golcü, mevkidaşına “Formayı ben alacağım” diyerek takılıyor

    Antalya kampı devam eden Fenerbahçe'de oyuncuların keyfi oldukça yerinde; özellikle forvetlerin... Geçtiğimiz gün basınla samimi bir sohbet gerçekleştiren Soldado'dan sonra 'nun da neşeli tavırları kampa damga vurdu. Brezilyalı oyuncuyu sevindiren ilk haber Aykut Kocaman'dan geldi. Buna göre Kocaman'ın, devre arasında gönderileceği konuşulan Fernandao'nun kamp öncesi arayıp "Senden iyisi gelmeyecekse gönderilmeni istemiyorum. Kampta bizimle olacaksın" dediği bildirildi.

    ÖZ GÜVENİ TAVAN YAPTI
    Bu moralle Antalya kampına çok iyi başlayan 30 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardan oldukça sıkı çalıştığı kaydedilirken, çift kalelerde attığı gollerin ardından mevkidaşı 'ya takılarak "Boşuna uğraşma ben oynayacağım" diyerek espri yaptığı belirtildi. Fernandao, bu sayede hem iddiasını ortaya koyup hem de moralini yüksek tutarken, Soldado'nun da bu sözlere "Yarışı iyi olan kazansın" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

    Emre BOL

    BU sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maça çıkan Brezilyalı forvet, kupada 2 gol attı. Maç başı 1.3 şut ortalama yakalayan, yüzde 79 başarılı pas yapan Fernandao'nun ikili mücadelelerdeki başarısı ise yüzde 64.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:40
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