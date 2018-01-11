İdman sayısı teke indi

Teknik heyet günde çitf olan idman sayısını teke düşürdü. Sabah idmanları kaldırılarak yerine dinlenme programına geçildi. Bu doğrultuda oyunculara bireysel programlar verildi. Sabah saatlerinde herkes kendisine verilen programı uyguluyor, akşam ise pozisyon alımı ve saha yerleşimi konusunda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriliyor.