Parola: Koş, coş, coştur

Kanarya ikinci yarıda daha önde basan, dikine ve hızlı oynayan, pas ritmi yüksek bir takım olacak Hedef; en çok koşan, en çok pas yapan, sprint atan, topu en fazla kullanan takım haline gelmek

Antalya kampı tam gaz devam ediyor. Aykut Kocaman'ın sloganı ikinci yarıda daha ritmi yüksek bir futbol... İdmanlarda bu yönde çalışmalara ağırlık veren tecrübeli hoca, topun hızının çok daha arttığı bir görüntü, boş ve geniş alanları bularak kullanan bir takım yaratmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda daha önde oynayan, dikine oynayan, daha çok paslaşan, birbirine yakın oynayan, pas sayısını ve pas ritmini çok yükselten bir takım olmayı hedefliyor. Bunları yapabilmek için de kuvvet, çabukluk ve sürat gerekiyor. Kocaman, oyuncularına dayanıklılık, dar alanda topun hareketini hızlandıran çalışmalar yaptırarak bu seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Hedef; en çok koşan, 3. bölgede en çok topla buluşan, en fazla top kullanan takım olmak.