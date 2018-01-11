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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Potada rakip Valencia

    Potada rakip Valencia

    F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi’nin 17. haftasında bugün İspanyol ekibi ile kapışacak. Fener, İstanbul’da devirdiği Boğalar’ı bu kez deplasmanda yıkacak

    THY Avrupa Ligi'ne 'şampiyon' sıfatıyla başladığı bu sezonda beklentilerin biraz altında kalan Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda yapılacak müsabaka, 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5'inci sırada yer alırken Valencia Basket, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 14. durumda bulunuyor. İstanbul'daki maçta Fenerbahçe Doğuş rakibini, 79-66 yenmişti. Öte yandan ve , daha önce Euroleague'de 3 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 2'sini galip bitirirken, 1 mücadeleden de mağlup ayrıldı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:43
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