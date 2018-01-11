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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    maçı 54 lira

    Göztepe maçı 54 lira
    'nin Süper Lig'in 18. haftasında ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkıyor. 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada fiyatlar 54 liradan başlıyor. En pahalı bilet ise 430 lira. İlk iki gün üyelere ve kart sahiplerine tercihli satılacak biletler, pazar günü genel satışa açılacak.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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