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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Filede Gorgonzola önünde

    Filede Gorgonzola önünde
    Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında bugün İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçlarda sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Agel'i 3-1 yenerken, Igor Gorgonzola ise bir başka İtalya takımı Imoco Volley'e rakip sahada 3-1 mağlup olmuştu.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:48
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