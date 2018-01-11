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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Barça biletleri satışta

    Barça biletleri satışta
    Sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 26 Ocak Cuma günü Lassa ile Ülker Spor Salonu'nda oynayacağı maçın biletleri de satışa çıkıyor. Biletler bugün kongre üyelerine yarın da genel satışa sunulacak. Fiyatlar 50 TL ve 1000 TL arasında değişiyor. Biletlerin çoğu kombineler nedeniyle tükendiği bildirildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:46
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