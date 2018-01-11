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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Kanarya’da 3 eksik var

    Kanarya’da 3 eksik var
    F.Bahçe Doğuş, karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden sakat olan Nikola Kalinic, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan James Nunnally ve Baskonia mücadelesinde sağ ayağından sakatlık geçiren Jan Vesely mücadelenin kadrosunda yer alamayacak.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:46
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